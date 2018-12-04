«Не отдавайте нас на разграбление китайцам!»: в Бурятии протестуют против присоединения к ДФО (ФОТО)

В Улан-Удэ сегодня прошел несанкционированный митинг против перевода Бурятии из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. У здания Народного Хурала (парламента) республики собрались около двух десятков протестующих. Активисты выступили за возвращение Бурятии в состав Сибирского федерального округа и за полный запрет на вырубку лесов на побережье Байкала. В какой-то момент участники протеста ворвались в здание парламента и потребовали встречи с депутатами и главой Бурятии.

По данным местных СМИ, почти 20 человек вышли на крыльцо здания Народного Хурала с лозунгами против вхождения Бурятии в СФО и призывом запретить вырубку байкальских лесов. По мнению собравшихся, Бурятию присоединили к Дальнему Востоку без согласия и обсуждения с жителями республики, и поэтому вхождение республики в ДФО нужно отменить. Участники митинги также выступили за полный запрет на вырубку лесов на берегах Байкала, кроме «хозяйственных нужд населению под контролем общественности».

Как заявил один из митингующих, природная территория Байкала «должна остаться за коренными жителями Бурятии». Он высказал мнение, что «перевод в Дальневосточный федеральный округ предназначен для того, чтобы жители Китая приезжали сюда без визы и арендовали территорию» (цитата по изданию «Тайга.инфо»). Участники протестной акции заявляли, что не хотят стать жертвами китайской экспансии как жители Дальнего Востока. В числе звучавших на митинге лозунгов были призывы разогнать «хуральских дармоедов» и «закрыть лесопилки в Баргузине», передает ИА «Байкалмедиаконсалтинг».

Дежурившие на у здания Народного Хурала полицейские призвали протестующих разойтись, но те проигнорировали обращение правоохранителей и ворвались в здание парламента, потребовав встречи с депутатами и главой республики.

Протестующие против вхождения Бурятии в ДФО ворвались в здание парламента республики, фото: baikal-media.ru

К митингующим вышел пресс-секретарь главы Бурятии Алексея Цыденова Алексей Фишев. Он попытался успокоить протестующих, пообещав связаться с каждым из участником митинга и передать все жалобы руководству республики. Часть протестующих согласилась разойтись, другая – продолжила протестовать. В итоге сотрудники полиция вывели из здания всех оставшихся протестующих. Людям было заявлено, что власти организовали для участников митинга встречу в здании Национальной библиотеки. Протестующие направились туда, но в библиотеке их встретили сотрудники полиции. Отмечается, что правоохранители вручили митингующим административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. С частью протестующих в настоящее время беседуют чиновники, сообщает arigus.tv.

Как сообщал РИА «Новый День», 3 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Ранее назначенный на пост врио губернатора Забайкалья Александр Осипов, до этого занимавший должность первого замминстра по развитию Дальнего Востока, попросил у Путина поддержки «по разработке плана социального обеспечения точек роста Забайкальского края», аналогичного реализуемому плану на Дальнем Востоке. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, в свою очередь, заявлял, что распространение дальневосточных мер поддержки на Забайкалье возможно лишь при вхождении этого региона в Дальневосточный округ.

Со своей стороны жители Бурятии создали две петиции с призывом вернуть республику в Сибирский федеральный округ. Оба обращения подписали почти 11,5 тысяч человек. В них активисты перечисляют экономические минусы, с которыми, по их мнению, столкнутся жители республики после присоединения к ДФО, и предупреждают, что китайцы уже положили глаз не только на байкальскую воду, но и на плодородные земли с разведанными запасами полезных ископаемых и обширный лесной фонд республики.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

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