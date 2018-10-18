Мурманскому губернатору предрекли отставку после выхода из отпуска

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун рискует лишиться своего поста. По данным РБК, ей уже ищут замену. В качестве причины ее отставки собеседники издания назвали конфликты с местными бизнес-элитами, силовиками и собственной командой.

Также стоит учитывать, что на фоне итогов выборов в других регионах власти не готовы рисковать и позволять кандидатам, чье переизбрание не гарантировано, участвовать в голосовании. По словам собеседника, близкого к администрации региона, как только «определятся (с кандидатурой на замену – прим. ред.), будет ротация». Источник в региональном правительстве уточнил, что Марина Ковтун на сегодняшний день находится в отпуске.

По данным издания, об ее отставке объявят в ближайшее время. Стоит отметить, что на выборах 2014 года Ковтун набрала 64,7% голосов. Ее полномочия истекают осенью 2019 года. Как писал «Новый День», авторы «Индекса избираемости глав субъектов», подготовленного в октябре Центром электоральных практик и Политической экспертной группой, выставили ей только два балла. Индекс учитывает личную популярность губернатора, политическую конкуренцию в регионе, социально-экономическое благополучие, уровень протестных настроений и степень влияния административного ресурса на результаты выборов.

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 18.10.18

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