Путин продолжит губернаторскую чистку: отставки грозят еще 10 главам регионов

В ходе новой волны губернаторских отставок, начавшейся после выборов глав регионов, в которых потерпели поражение выдвиженцы «Единой России», грядет увольнение еще 10 губернаторов. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на политологов и источников, близких к Кремлю. По их данным, соответствующие кадровые решения могут быть приняты президентом до следующих губернаторских выборов. Напомним, в среду, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав трех регионов – Астраханской области, Приморского края и Кабардино-Балкарии.

Как отметил политолог Виталий Иванов, в 2019 году истекают сроки полномочий нескольких губернаторов и АП нужно определяться с их судьбой. Согласно его прогнозу, отставка грозит 10 главам регионов. Под увольнение могут попасть главы Курской и Липецкой областей Александр Михайлов и Олег Королев, которые руководят этими регионами с 2000-го и 1998 года соответственно. Эксперт полагает, что с учетом итогов сентябрьских выборов, где «прокатывали губернаторов со стажем», у этих глав регионов нет никаких шансов усидеть в своих креслах.

Политолог Евгений Минченко, в свою очередь, не исключил отставки нескольких губернаторов в течение месяца. Всего, по его прогнозу, будут уволены пять губернаторов. Причиной может стать большой стаж нахождения у власти, отметил эксперт. Всего в следующем году истекают сроки полномочий у 16 губернаторов.

Близкий к администрации источник сообщил, что осенью возможны несколько «точечных отставок». По сведениям другого собеседника газеты, лишиться постов могут шесть глав регионов, остальные отставки пройдут весной. Еще один близкий к Кремлю источник отметил, что осенняя чистка началась раньше запланированного срока. Причину такого решения он не назвал.

По данным источников, под увольнение могут попасть глава Республики Алтай Александр Бердников, губернаторы Мурманской и Челябинской областей Марина Ковтун и Борис Дубровский. Также под вопросом оказалась судьба губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (срок его полномочий истекает в 2019 году), руководителя Башкирии Рустэма Хамитова, а также глав Курганской и Оренбургской областей Алексея Кокорина и Юрия Берга, отмечает издание.

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин провел перестановки в руководстве Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья. Глава государства предложил возглавить астраханский регион заместителю руководителя Федеральной таможенной службы Сергею Морозову, северокавказскую республику – сотруднику администрации президента РФ Казбеку Кокову, Приморский край – Олегу Кожемяко, который до последнего времени возглавлял Сахалинскую область.

Комментируя вчерашние кадровые перестановки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил новые отставки в губернаторском корпусе в ближайшее время. По его словам, глава государства будет принимать решения об увольнениях глав регионов, если посчитает это необходимым.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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