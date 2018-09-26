Путин назначил нового губернатора Астраханской области

В Астраханской области сменился губернатор. Президент России Владимир Путин предложил возглавить регион замруководителю Федеральной таможенной службы Сергею Морозову. О назначении врио губернатора региона Путин сообщил чиновнику в ходе встречи 26 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент рассказал, что действующий губернатор Александр Жилкин попросил перевести его на «другое место работы».

Как отметил Путин, Морозов работал помощник министром обороны, ФТС, где он служит сегодня, входит в систему Министерства финансов РФ. А «Астраханская область очень тесно связана с внешнеэкономической деятельностью», указал глава государства, тем самым объяснив свое кадровое решение.

«Что касается будущего (области – прим. ред.), <…> оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», – напутствовал Морозова президента.

Чиновник в ответ поблагодарил Путина «за оказанное доверие». «Понимаю всю серьезность задачи. Я готов», – сказал Морозов.

Отметим, что Жилкин руководил Астраханской областью с декабря 2004 года. Ранее он занимал должность первого замглавы администрации Астраханской области.

Ранее ряд астраханских и федеральных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о скорой смене руководителя региона. В окружении губернатора отказались комментировать данную информацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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