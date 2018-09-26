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Среда, 26 сентября 2018, 19:09 мск

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«Ход конем»: Путин назначил нового врио губернатора Приморского края

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел серьезные кадровые перестановки в губернаторском корпусе. Одним из ключевых решений стало назначение временно исполняющим обязанности главы Приморского края Олега Кожемяко, который до последнего времени возглавлял Сахалинскую область.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече в Новоагареве глава государства отметил, что «в целом ситуация на Сахалине хорошая и даже выгодно отличается от многих других субъектов Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке».

Учитывая эту ситуацию Путин предложил Кожемяко возглавить Приморский край, который стал скандально известен после минувших сентябрьских выборов губернатора. Как известно, действующий глава Приморья Андрей Тарасенко не смог выиграть кампанию в первом туре, а во втором – произошел громкий скандал с подтасовками результатов голосования, после чего итоги выборов были отменены.

Ранее стало известно о перестановках в руководстве Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Путин предложил возглавить астраханский регион заместителю руководителя Федеральной таможенной службы Сергею Морозову, а республику – сотруднику администрации президента РФ Казбеку Кокову. Судя по всему, сегодня также будет назначен новый губернатор Сахалинской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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