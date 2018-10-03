Губернаторские выборы открыли для самовыдвиженцев: врио главы Приморья доволен решением депутатов

Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли в трех чтениях поправки в региональный избирательный кодекс, разрешающие самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. Ранее на пост главы края могли баллотироваться только партийные кандидаты.

По информации пресс-службы регионального парламента, в голосовании участвовали 33 депутата, 28 из них одобрили законопроект.

Новые губернаторские выборы, скорее всего, пройдут 16 декабря. Эту дату предложила глава правового управления заксобрания Ирина Володина. По ее словам, депутаты назначат дату выборов на заседании 16 октября.

Ранее новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона. По его словам, он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Сегодня врио губернатора поблагодарил депутатов за внесение поправок в региональное избирательное законодательство, открывающих ему путь на выборы, назвав их решение «правильным».

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья 26 сентября. Прежний губернатор, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко не смог победить в первом туре выборов 9 сентября, а во втором туре, 23 сентября, случился громкий скандал с фальсификациями результатов голосования, после чего крайизбирком по рекомендации ЦИК РФ отменил итоги выборов. Согласно закону, новые выборы должны быть назначены через три месяца.

Сегодня стало известно, что кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко обжаловал решение избиркома Приморья об отмене результатов выборов главы региона. По мнению истца, крайизбирком не рассмотрел по существу жалобы на нарушения в ходе второго тура выборов. Когда суд рассмотрит иск коммуниста – пока неизвестно.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 03.10.18

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