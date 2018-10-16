Приморские депутаты определились с датой выборов губернатора

Депутаты законодательного собрания Приморья в ходе внеочередного заседания, в котором принял участие врио губернатора Олег Кожемяко, назначили повторные выборы главы региона на 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

По словам председателя комитета по региональной политике и законности заксобрания Джамбулата Текиева, согласно законодательству, следующие выборы должны состояться не позднее, чем через три месяца после основных выборов. «Предыдущие выборы состоялись 16 сентября 2018 года, повторные должны пройти не позднее 16 декабря 2018 года. На эту дату и будут назначены выборы губернатора Приморского края», – пояснил парламентарий.

Большинством голосов парламентарии утвердили эту дату, а также внесли изменения в Избирательный кодекс Приморья. На заседании присутствуют 35 депутатов из 40. За проведение выборов 16 декабря проголосовало 30 народных избранников. Теперь кандидатам в главы региона необходимо набрать не менее 141 подписи депутатов и глав из 26 городов и районов края.

Как писал «Новый День», избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Участвовавший в выборах главы края представитель КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях – в Уссурийске, Артеме и Находке. Он отмечал, что подал более 30 исков.

На сегодняшний день временно исполняющим обязанности губернатора назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. Ранее принимать участие в них могли только кандидаты, выдвинутые партиями.

Владивосток, Иван Гридин

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