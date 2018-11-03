Врио главы Приморья остался без главного конкурента: КПРФ отказалась от участия в губернаторских выборах

Отделение КПРФ в Приморском крае не стало выдвигать кандидата на повторных выборах губернатора региона. Решение было принято в субботу, 3 ноября, на конференции в крайкоме компартии. По словам первого секретаря крайкома КПРФ Анатолия Долгачева, из 56 делегатов данное решение поддержали 42, против выступили 11, трое воздержались. Отказ от выборов – это способ сохранить лицо, так как участвовавший в прошлых выборах главы региона Андрей Ищенко не прошел бы муниципальный фильтр, отметил он, указав, что коммуниста «заблокировано 10 муниципальных образований» для прохождения муниципального фильтра.

Ищенко пояснил в комментарии РИА «Новости», что его невыдвижение связано с тем, что КПРФ не признает отмену результатов сентябрьских выборов.

Руководство компартии в Москве не будет оспаривать решение краевой конференции. Об этом заявил член ЦК КПРФ Юрий Афонин РБК, отметив, что к данному решению «относятся с пониманием».

Таким образом, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, баллотирующий на пост главы региона в качестве самовыдвиженца, остался на выборах без своего главного соперника.

Как сообщал РИА «Новый День», в октябре Приморский краевой суд отказал Ищенко в иске об отмене решения краевого избиркома о признании состоявшихся в регионе 16 сентября губернаторских выборов недействительными. Политик при этом обвинил местный избирком в фальсификации протокола, который указан в основании отмены результатов голосования и был главным доказательством по делу.

Всего экс-кандидат в губернаторы подал 11 исков, касающихся решения об отмене результатов голосования.1 ноября суд Уссурийска прекратил производство по всем искам, сославшись на то, что «предмет административного спора отсутствует», сообщал «Интерфакс». В суде заявили, что решение краевого избиркома о признании результатов выборов главы региона недействительными остается в силе.

Напомним, 9 сентября в Приморье прошли выборы губернатора. Во второй тур вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио губернатора от «Единой России» Андрей Тарасенко. 16 сентября состоялся второй тур, в котором после долгого отставания от Ищенко внезапно победа была приписана Тарасенко. Из-за заявлений о многочисленных фальсификациях, 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты второго тура недействительными.

Президент РФ Владимир Путин назначил нового врио губернатора. Им стал экс-руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко. Он уже заявил о своем намерении участвовать в выборах, но не как кандидат от «Единой России», а в качестве самовыдвиженца. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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