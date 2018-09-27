КПРФ слишком легко сдала выборы в Приморье: избиратели могут не простить

Причины «дикой» реакции Кремля на результаты губернаторских выборов в Приморском крае кроются не только в активном протестном голосовании, но и нарушении вертикали власти, которую выстраивает президент РФ Владимир Путин. Как считает известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, новый врио губернатора Олег Кожемяко направлен в регион, чтобы восстановить ситуацию.

«Власть у нас вертикальная. Фактически, Владимир Владимирович Путин всю свою жизнь строил вертикаль власти, причем, вертикаль федеральную и региональную. То есть должен был быть один руководитель и никаких центров принятия решения внутри», – сказал Федоров, выступая сегодня пресс-конференции в Москве.

По его оценке, на прошедших выборах в Приморском крае появился второй центр силы, который расколол элиту. «Что произошло в Приморье и почему, как мне кажется, власть очень дико отреагировала на это все? Там произошло двоевластие. Человек, который пришел, Кожемяко, очень опытный товарищ во всех отношениях, тяжеловес и задача его брутальными методами переломить ситуацию. Им нужно восстановить вертикаль», – считает эксперт.

При этом Федоров обратил внимание, что КПРФ «не очень активно билась за своего кандидата, и кандидат от компартии Андрей Ищенко в определенной степени предал надежды избирателей.

«Есть вопросы к компартии. При всем уважении, я всегда с симпатиями относился к партии, но мне кажется, туда надо бы приезжать Зюганову (глава КПРФ Геннадий Зюганов) лично, со всей фракций, вставать, условно говоря, с палаткой и стоять до конца, защищать свои результаты. Зюганова никто бы не разгонял дубинкой», – подчеркнул Федоров.

«К сожалению, как мне кажется, после того, как КПРФ довольно лояльно и мягко защищала свои права там, возможно, что ситуация будет «исправлена», – добавил он.

Федоров пояснил, что политическая активность жителей Приморского края, которые впервые за долгое время смогли мобилизоваться и выразить сове недовольство в протестном голосовании, может в определённой степени сникнуть или быть направлена в другое русло особенно при таком активном участии федерального центра

«Люди эмоционально за Ищенко проголосовали и ждали, что там будет серьезная политическая борьба за власть. Большое количество избирателей доверили ему свою судьбу. А компартия интеллигентно поступила со своими противниками, мне кажется, это сыграет против него (Ищенко), если он будет участвовать в выборах дальше», – заключил Федоров.

Как сообщал РИА «Новый День», 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты второго тура губернаторских выборов в Приморье, состоявшихся 16 сентября, недействительными из-за серьезных нарушений в ходе голосования и подсчета голосов. Новые выборы пройдут в течение трех месяцев – до 16 декабря. За пост губернатора боролись врио главы Приморья Андрей Тарасенко от партии «Единая России» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В настоящее время глава государства назначил нового врио губернатора. Им стал экс-руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко. Он уже заявил, что будет участвовать в выборах не как кандидат от «Единой России», а в качестве самовыдвиженца.

Москва, Мария Вяткина

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