«Итоги непредсказуемы»: избирательная кампания пушена на самотек

Избирательная кампания этого года пущена на самотек и ее результаты могут оказаться непредсказуемыми. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил политолог Андрей Максимов. По его оценке, консолидация всех парламентских партий по вопросу специальной военной операции (СВО) разрушается правовым беспределом при регистрации кандидатов.

«Все кандидаты в губернаторы и муниципалитеты в патриотической позиции консолидированы. Но вряд ли повестка СВО станет такой фундаментальной. Для регионов, находящихся вдоль границы с Украиной, там да, там учитывая «прилеты» и возможные «прилеты», всегда эта тема будет находиться во главе угла. А для того же Дальнего Востока, Приморья, Хабаровского края, Бурятии, Кировской области или Марий Эл – это неактуально. Там главные – вопросы экономики, вопросы эффективности свеженазначенных временно исполняющих обязанности», – констатировал Максимов.

При этом политолог отметил, что врио пока никак себя не проявляют в информационном поле, что связано в том числе с недостаточным финансированием избирательной кампании.

«СВО у нас занимает центровое место и значительная часть средств, которые традиционно использовались на избирательные кампании, сейчас отсутствуют в регионах. И это дает эффект такой, например, что если начать «пробивать» через поисковые системы новых врио, то окажется, что 9 из 10 позиций занимают прежние губернаторы, а вовсе не новые. И тут очень большая проблема связана с тем, что, либо сознательно не ведется работа в направлении цифрового пространства, либо на нее просто нет денег. То же самое работа с имиджами, работа социологов, то есть экономится на всем. Из-за этого создается ощущение, что в значительной части регионов при определенных, скажем так, косяках со стороны действующих губернаторов, они могут проиграть даже техническим кандидатам», – считает он.

«Заксобрания и муниципалитеты – там кандидаты находятся просто на подножном корму. То есть, никаких денег с федерального уровня партии в регионы не отправляют, даже на московские муниципальные выборы, где 125 районов избирается. Практически денег на кампанию ни у кого нет», – отметил политолог.

«Из-за этого все выглядит просто как попытка так или иначе помешать опасным для власти кандидатам выдвинуться, включая и тех, кого представляют парламентские партии. Договороспособности мешает отсутствие денег. Чем меньше денег, тем меньше договороспособность сторон. Лучше всех не допустить до выборов, чем допустить кого-то мало-мальски опасного», – заявил он.

Максимов подчеркнул, что такая ситуация наблюдается на всех уровнях во всех регионах и привел в пример Оренбургскую область, где в одном из муниципалитетов весь список кандидатов от КПРФ не допустили к выборам из-за ошибки в фамилии одного кандидата в документах. «Это как-бы к юридическим вопросам никакого отношения не имеет, это чисто правовой беспредел. Если б это только там такое было. То есть с одной стороны, нет денег, поэтому нет возможности нанять толковых юристов. А с другой стороны, нет денег и поэтому нет возможности нормально обороняться, я бы так сказал. Когда весь список второй по численности партии федеральной «сносят» только из-за одной ошибки в фамилии одного кандидата, это очень плохой симптом. Тем более, что у нас вроде как консолидация вокруг СВО, вокруг в общем-то патриотической позиции поддерживается всеми партиями парламентскими и такого рода действия одной партии в отношении других выглядит очень странно. На консолидацию не похоже», – подчеркнул он.

«В условиях отсутствия финансов и решимости так сказать, со стороны парламентских партий реально «бодаться», а там, где есть у них возможность «бодаться», их сносят, результат может быть самый неожиданный. Когда в агитации за главное действующее лицо особых усилий не предпринимается, то любой оппонент, даже технический, имеет шанс на победу», – полагает эксперт.

Максимов также обратил внимание, что непредсказуемость итогу этих выборов придает разная система голосования в регионах.

«В одних регионах у нас выборы однодневные, в других двухдневные, в-третьих – трехдневные. Каждая избирательная комиссия субъекта свой вариант голосования приняла. Мало того, в одних регионах дистанционное электронное голосование (ДЭГ) разрешено, в других – запрещено. Соответственно, разные совершенно должны быть избирательные кампании, исходя из этого. Но они везде примерно по одному и тому же лекалу делаются, малобюджетному крайне. И даже там, где ДЭГ предусмотрено, там в цифровую кампанию особо я не вижу вклада. Поэтому результат может быть совершенно неожиданным, с моей точки зрения», – пояснил он.

«Хотя традиционно те партии, которые у нас представлены в Госдуме, они сейчас не настроены на то, чтобы победить. Они сейчас настроены на то, чтобы взять свое на пропорциональных выборах, а на губернаторских проиграть все. Ну то же самое у нас было в 2018 году на выборах после принятия пенсионной реформы. Тогда денег вроде давали, но, видимо, может не совсем так. Я напомню, как в том же Хабаровске всеми силами пытался Фургал продуть, но не смог», – отметил Максимов, заключив, что «реально кампания пущена на самотек».

Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В 15 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в шести – депутатов законодательных собраний. Запланированы также муниципальные выборы в Москве, в представительные органы 11-ти административных центров и в органы местного самоуправления различного уровня.

Москва, Мария Соколова

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