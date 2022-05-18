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Среда, 18 мая 2022, 11:58 мск

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«Форсировано и активно»: Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме

Леонид Слуцкий. Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в нижней палате парламента. Такое решение было принято накануне на внеочередном собрании фракции.

Как заявил Слуцкий сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы, фракция будет работать «форсировано и активно». Парламентарий подчеркнул, что ЛДПР настаивает выходе России из международных организаций, в том числе из Всемирной торговой организации.

Также либерал-демократы считают, что настала пора отказаться от Болонской системы и вернуться к традиционной русской системе образования.

Основатель и лидер Либерально-демократической партии России, а также ее фракции в парламенте Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля. Накануне Госдума приняла постановление о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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