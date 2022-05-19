«Это какой-то хайп…» В ЛДПР исключили возможность для самовыдвиженцев претендовать на пост лидера партии

Новый лидер ЛДПР будет избран на съезде партии 27 мая, и только там будет решено, какие кандидатуры будут внесены в бюллетень. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат Госдумы от либерал-демократов Ярослав Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, самовыдвижение кандидатом на пост главы партии является некорректным.

«Избрание председателя партии состоится 27 мая на 34-м внеочередном съезде ЛДПР. И только депутаты съезда определят, кто из кандидатов будет в бюллетене для тайного голосования. И только тайное голосование простым большинством покажет, кто будет являться председателем партии. На сегодняшний день мы видим, что есть три самовыдвиженца. Это бывшие депутаты фракции [Александр] Шерин, [Виталий] Золочевский и шоумен из Петербурга [Стас] Барецкий. На мой взгляд, самовыдвижение – это вообще некорректно, потому как это командная работа – тебя должны выдвигать и поддерживать», – подчеркнул Нилов.

«Барецкий – это вообще какой-то хайп и смех. Золоческий – его выдвижение вызывает определенное удивление, а ранний фальстарт депутата Шерина, его выдвижение еще до окончания 40-дневного моратория, мы восприняли как некорректное действие со стороны бывшего депутата фракции ЛДПР», – пояснил он.

Парламентарий отметил, что Высший совет ЛДПР на следующей неделе намерен обсудить и предложить кандидатуры, которые делегаты съезда включат в бюллетень для тайного голосования.

Нилов также опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию, что ЛДПР уйдет с политической арены. «Команда есть, поэтому не надо нас раньше времени хоронить, и говорить, что все пропало. Ничего не пропало, у нас серьезнейшее наследие, и геополитическая ситуация в мире и внутриполитическая в стране дает нам все основания быть убежденными в том, что мы сможем дальше заниматься развитием партии, что мы делали 40 дней. И все те задачи, которые перед нами ставил лидер ЛДПР Жириновский, будут выполнены. И ближайшие выборы, которые пройдут в сентябре, это продемонстрируют. Это будет некая лакмусовая бумажка, которая продемонстрирует, что партия была и она будет. И Жириновский был, есть и будет дальше», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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