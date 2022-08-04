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Четверг, 4 августа 2022, 17:25 мск

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«В ситуации выживания»: ЛДПР и КПРФ ожидают проблемы в ближайший год-полтора

Старые российские партии ЛДПР и КПРФ находятся в ситуации выживания и в ближайшие полтора года их ожидают проблемы. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. При этом, по его оценке, к нынешней избирательной кампании все парламентские партии подошли, обновив свой состав.

«С обновлением кадров все обстоит довольно хорошо, особенно у «единороссов». Как мы знаем, они заявили довольно серьезную программу кадрового обновления. Есть новые лица и в других партиях», – отметил Чеснаков.

Среди особенностей этого года политолог отметил «Новых людей», которые впервые участвуют в региональных избирательных кампаниях как «партия, имеющая самый «золотой» мандат». При этом он обратил внимание, что есть «некоторые проблемы со старыми партиями – это ЛДПР и КПРФ».

«И одна, и вторая партия сегодня находятся в ситуации выживания. В ближайший год-полтора мы увидим серьезные проблемы и турбулентность в одной партии (ЛДПР), вызванные изменениями в связи с уходом многолетнего лидера (Владимира Жириновского), а в другой (КПРФ) связанные с тем, что прежнее руководство уже очевидно интеллектуально не справляется с теми вызовами, которые возникают на нынешнем этапе», – заключил Чеснаков.

Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В 15 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в шести – депутатов законодательных собраний. Запланированы также муниципальные выборы в Москве, в представительные органы 11-ти административных центров и в органы местного самоуправления различного уровня.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЛДПР

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