За кресло мэра Москвы будут бороться пять кандидатов

Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы мэра Москвы пятерых кандидатов, еще семь утратили статус кандидата, так как не предоставили все необходимые документы. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принято сегодня на заседании избирательной комиссии.

Первым кандидатом стал действующий мэр Собянин, зарегистрированный 10 июля. В среду, 12 июля, комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов: вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии «Справедливая России – Патриоты – За правду» Дмитрия Гусева.

Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, семь кандидатов на пост мэра так и не предоставили необходимые для регистрации документы.

«Оснований для регистрации данных кандидатов, естественно, нет. Более того, напомню, что в Москве была сформирована добрая практика: если кандидаты сами добровольно не претендовали на регистрацию, то мы принимали решение об утрате статуса кандидата», – сказал Реут.

Решением комиссии утратившими статус кандидата признали: ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» из Подмосковья Сергея Залетина, которого выдвинула «Партия Возрождения России». Также статус утратили шесть самовыдвиженцев: работающий электромонтером 59-летний Александр Горлов из Саратова, не имеющий места жительства в РФ 33-летний Иосиф Джагаев, который работает генеральным директором одной из компаний, 43-летний директор благотворительного фонда Павел Новиков, пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов, а также 47-летняя Жанна Горбачева, мундеп московского округа Северное Тушино и генеральный директор одной из московских компаний Александра Тищенко.

Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

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