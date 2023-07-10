Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры столицы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на пост мэра столицы. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании МГИК.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что представленные Собяниным документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства, в том числе подписи муниципальных депутатов.

«Проведенной проверкой установлено, что все 115 представленных подписей являются достоверными... Предлагаю принять следующее решение: зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца», – цитирует Реута РИА Новости.

В свою очередь, председатель комиссии Ольга Кириллова уточнила, что Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом.

Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть – самовыдвиженцы. Как ранее сообщил Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.

Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября текущего года.

Москва, Андрей Дорофеев

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