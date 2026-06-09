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Собянин сообщил о ликвидации 17-го беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны», – отметил глава города в своем канале в «Максе», не уточнив подробности отражения атаки.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил Собянин.

В настоящее время Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соотвествующими органами.

С начала суток 9 июня по подлете к Москве были уничтожены почти два десятка вражеских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

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