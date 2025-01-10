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Пятница, 10 января 2025, 14:41 мск

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Собянин анонсировал строительство более 30 новых станций метро

В Москве к 2030 году планируется построить более 30 новых станций метро. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, часть их них будет открыта в текущем году.

«В новом году откроем участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Новаторская» с четырьмя станциями: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию и «Вавиловская», – уточнил он.

Предполагается, что первые станции Рублево-Архангельской линии метро откроются в 2026 году. Вместе с тем, как отметил Собянин, к 2030 году 16-я линия московской подземки прирастет станциями «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк», а на Кольцевой линии появится станция «Достоевская».

В 2025 году продолжится проектирование будущей Бирюлевской линии, где планируется 10 станций. Новую конечную станцию Арбатско-Покровской линии «Гольяново» планируется построить в 2028 году.

Москва, Светлана Антонова

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