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Пятница, 24 января 2025, 18:11 мск

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Путин удивился московским зарплатам

Президент РФ Владимир Путин удивился размеру средней зарплаты в Москве, которая составляет 140-160 тысяч рублей в месяц. Судя по реакции главы государства, сумма должна бы быть больше.

Об этом зашла речь на заседании попечительского совета МГУ, где обсуждалась, в том числе, заработная плата и условия труда молодых специалистов. На вопрос Путина о размере зарплаты в столице мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что она составляет 140-160 тысяч рублей в месяц.

«Да ладно? Больше», – отреагировал президент. «Не больше», – заверил столичный градоначальник.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Путин Владимир

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