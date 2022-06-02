В КПРФ определили кандидата на освободившееся место Рашкина в Госдуме

Депутатский мандат Госдумы, который был у Валерия Рашкина, будет передан члену совета организации «Левый фронт» Анастасии Удальцовой. Как сообщил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, решение было поддержано всеми членами президиума компартии.

«Партия на съезде определила вектор движения широким народно-патриотическим блоком. Как результат, у нас в партии работают и представители «Нового социализма» – Анжелика Глазкова, Союза Советских офицеров – Виктор Соболев, «Надежды России» – Нина Останина. В данный момент мы приняли решение расширить этот блок представительством «Левого фронта» Анастасией Удальцовой. Это было осознанное решение, и оно было поддержано всеми членами президиума», – говорится в комментарии Ющенко в его телеграм-канале.

На выборах в сентябре 2021 года Удальцова участвовала в выборах в одномандатном округе как кандидат от КПРФ. Как объясняли в Мосгоризбиркоме, политик проиграла, когда к результатам по округу добавили итоги электронного голосования. «Я напомню, что в партии не согласны с результатами дистанционного голосования. И, тем самым, принимая такое решение, мы считаем, что справедливость в лице волеизъявления избирателей Москвы восторжествовала», – подчеркнул представитель КПРФ.

Напомним, лидер московских коммунистов Валерий Рашкин был лишен мандата депутата Госдумы после вынесения приговора о незаконной лосинной охоте.

Москва, Светлана Антонова

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