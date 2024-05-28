С экс-депутата Госдумы Рашкина сняли судимость после приговора за лосиную охоту

С экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который был осужден за незаконную охоту, сняли судимость. Об этом сообщил адвокат бывшего парламентария Константин Лазарев.

«Испытательный срок закончился, справку [об отбытии наказания] получил», – сказал адвокат в комментарии РБК.

Юрист также уточнил, что теперь Рашкин сможет снова участвовать в выборах. По его словам, запрет не возникает после совершения преступления средней тяжести.

«В течение испытательного срока он должен был себя вести очень примерно, чтоб в его отношении не было возбуждено никаких административных производств, чтобы не допустить никаких новых обвинений», – добавил Лазарев.

Напомним, осенью 2021 года в Саратовской области в багажнике автомобиля Рашкина нашли тушу лося без разрешения на отстрел. На месте разделки животного были обнаружены его ружье с патронами и охотничий билет. Первоначально он отрицал свое участие в охоте и заявлял, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее признался, что охотился, но не знал об отсутствии соответствующего разрешения.

22 апреля 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением на это время права заниматься связанной с охотой деятельностью.

3 мая 2022 года Саратовский областной суд подтвердил этот приговор. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Рашкина. Он также был снят с поста первого секретаря московского горкома КПРФ.

Москва, Елена Володина

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