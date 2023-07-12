Мосгоризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в мэры столицы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост мэра столицы. Соответствующие решения Мосгоризбирком принял на сегодняшнем заседании.

В качестве кандидатов зарегистрированы заместители председателя Госдумы России Владислав Даванков (выдвинут партией «Новые люди») и Борис Чернышов (ЛДПР), а также председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов (КПРФ) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»).

Всем четверым выданы соответствующие удостоверения.

Таким образом, в избирательной гонке на данный момент официально участвуют пять претендентов на пост мэра.

Ранее, 10 июля, Мосгоризбирком зарегистрировал в качестве кандидата действующего градоначальника Сергея Собянина.

Как сообщал заместитель председателя избирательной комиссии Дмитрий Реут, претендуют на участие в предвыборной гонке 12 человек, из них шесть – самовыдвиженцы. Все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.

Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября текущего года.

Москва, Андрей Дорофеев

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