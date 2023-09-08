На выборах мэра Москвы проголосовали более 500 тысяч избирателей

На выборах мэра Москвы и 13 муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов столицы проголосовали более полумиллиона избирателей. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, эти москвичи воспользовались системами электронного голосования: отдали свой голос онлайн на сайте правительства Москвы или с помощью терминала на участке.

«Мы наблюдаем высокий интерес москвичей к выборам с самого утра. Москвичи в очередной раз доказывают свою активную гражданскую позицию, и цифра в полмиллиона проголосовавших всего за 4 часа это доказывает», – отметила Кириллова, слова которой приводятся в сообщении на сайте общественного штаба по наблюдению за ходом голосования.

Глава Мосгоризбиркома также отметила, что голосование проходит штатно, хотя с утра наблюдались попытки атак на некоторые связанные с ним цифровые системы.

«Сегодня утром наблюдались попытки атак на оператора доставки смс – людям не сразу приходили смс, которые необходимы для голосования. Также были зафиксированы попытки атаки на голосование на участках – там, напомню, установлены терминалы электронного голосования. Это привело к кратковременной задержке получения электронных бюллетеней на участках. Все атаки были оперативно и успешно пресечены, голосование продолжается в штатном режиме. Кроме того подчеркну, что избиратели, находящиеся на участках, могли проголосовать в обычном формате – с помощью бумажного бюллетеня», – уточнила Кириллова, напомнив, что все способы голосования являются равными, выбрать наиболее удобный можно непосредственно в день голосования, никаких документов оформлять заранее не нужно.

Напомним, на пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов. Это действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред фракции «Справедливая России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев.

Выборы в Москве проходят с 8 по 10 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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