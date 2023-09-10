Все 86 регионов РФ присоединились к единому Дню голосования

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что 10 сентября все 86 субъектов Российской Федерации будут в режиме голосования. В некоторых регионах выборы проводят одним днем, в 54 регионах они стартовали 8 сентября.

По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, более 2,5 млн жителей столицы уже приняли в участие в голосовании. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов.

Явка избирателей в Донецкой народной республике по итогам 9 сентября составила 74,01% на выборах депутатов Народного Совета и 68,32 % – на выборах депутатов Донецкого городского совета. Стационарные избирательные участки решено закрыть в 15:00 часов 10 сентября, сообщили в ЦИК ДНР.

По данным Избиркома Приморского края, явка на выборах губернатора на полдень по местному времени 10 сентября составила 36,14%. Явка избирателей к полудню в Амурской области составила 30,19%, сообщил областной избирком.

Порядка 17,05% избирателей Иркутской области явились на выборы депутатов Заксобрания региона, сообщил областной избирком по состоянию на полдень 10 сентября. В Алтайском крае на 10 утра 10 сентября 17,94% избирателей проголосовали на выборах губернатора, рассказали в краевом избиркоме.

Москва, Наталья Рязанова

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