Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88%

Явка россиян, участвовавших в выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), составила 88%, сообщили в Минцифры.

На федеральной платформе ДЭГ проголосовали 1 072 тыс. избирателей из 24 регионов. Жители Москвы использовали для дистанционного участия в выборах портал mos.ru. Активнее других голосовали онлайн жители Подмосковья, Нижегородской области, Алтайского края, Свердловской и Новосибирской областей.

По данным Минцифры, женщины составили 68% граждан, подавших заявление о ДЭГ, мужчины – 32%. Средний возраст избирателей составил 35-50 лет, на эту возрастную группу пришлось 44% всех заявлений.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что система ДЭГ подверглась более 20 тыс. атак. Однако, свой выбор онлайн за два дня сделали более трех миллионов избирателей в 25 регионах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»