ЦИК зафиксировал более 20 тысяч атак на систему ДЭГ

Система дистанционного электронного голосования подверглась более 20 тыс. атак. Некоторые были очень сложными, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Продолжаются атаки на систему ДЭГ, на текущий момент уже отражено более 20 тыс. таких атак. Выявлено и несколько очень направленных, очень сложных воздействий на инфраструктуру ДЭГ», – сказала она в информационном центре комиссии. При этом свой выбор онлайн сделали более трех миллионов избирателей в 25 регионах.

Выборы в большинстве регионов проходят очень динамично. ЦИК выявил несколько нарушений, добавила Панфилова.

«Ни одно из них не проходит мимо нас. Система, которую мы построили, настолько прозрачна, что максимально способствует тому, чтобы все тайное становилось явным», – пояснила глава ЦИК РФ.

По состоянию на 20:00 часов 9 сентября самая большая явка на довыборы в Госдуму зафиксирована в Карачаево-Черкесской Республике: 47,44%. В тройке лидеров также Крым – 15,49%, Кубань – 23,99%. На выборах в Законодательные собрания больше всего проголосовавших в Донецкой народной республике – 74,01%, Кузбассе – 69,39%, Херсонской области – 62,68%.

На выборах глав регионов активнее других голосуют жители Кузбасса – 69,39%, Орловской области – 43,81%, Чукотки – 43,18%.

Москва, Наталья Рязанова

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