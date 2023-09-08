Явка на выборах мэра Москвы превысила 14%

Явка избирателей на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований столицы к 15:00 составила 14,2%. Об этом сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами.

Ранее сообщалось, что более миллиона жителей столицы приняли участие в электронном голосовании. Как уточнили ТАСС в Мосгоризбиркоме, с помощью бумажных бюллетеней проголосовало 90,5 тысячи москвичей.

Напомним, на пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов. Это действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред фракции «Справедливая России – За правду» Дмитрий Гусев.

Голосование на выборах мэра Москвы завершится вечером 10 сентября.

Москва, Мария Соколова

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