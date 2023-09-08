В электронном голосовании на выборах мэра Москвы приняли участие более миллиона избирателей

Более миллиона москвичей приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований, получив бюллетени онлайн и на участках с помощью специальных терминалов. Об этом сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

По ее словам, голосование проходит в штатном режиме, серьезных нарушений не зафиксировано. «Большая часть сообщений о нарушениях, о которых пишут в социальных сетях, не подтверждаются. Есть какие-то частные кейсы, которые носят несущественный характер и не влияют на ход голосования. Жалоб на серьезные нарушения во МГИК не поступало», – уточнила Кириллова, слова которой приводятся в сообщении на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Напомним, на пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов. Это действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред фракции «Справедливая России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев.

Голосование на выборах мэра Москвы завершится вечером 10 сентября.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»