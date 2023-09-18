Собянин вступил в должность мэра Москвы

В Москве прошла церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра столицы по итогам выборов, которые завершились 10 сентября. Градоначальник получил 76,39% голосов избирателей при явке в 42,5%.

На церемонии Собянина поздравил президент РФ Владимир Путин, после чего новоизбранный мэр в очередной раз принес присягу.

На инаугурации Собянина присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Московской области Андрей Воробьев, деятели культуры и общественники.

Напомним, Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года после громкой отставки Юрия Лужкова, который потерял должности в связи с утратой доверия главы государства в лице занимавшего тогда этот пост Дмитрия Медведева. В дальнейшем Собянин побеждал на прямых выборах в 2013 и 2018 годах.

Москва, Светлана Антонова

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