российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 сентября 2023, 16:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Собянин вступил в должность мэра Москвы

Архив. Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

В Москве прошла церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра столицы по итогам выборов, которые завершились 10 сентября. Градоначальник получил 76,39% голосов избирателей при явке в 42,5%.

На церемонии Собянина поздравил президент РФ Владимир Путин, после чего новоизбранный мэр в очередной раз принес присягу.

На инаугурации Собянина присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Московской области Андрей Воробьев, деятели культуры и общественники.

Напомним, Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года после громкой отставки Юрия Лужкова, который потерял должности в связи с утратой доверия главы государства в лице занимавшего тогда этот пост Дмитрия Медведева. В дальнейшем Собянин побеждал на прямых выборах в 2013 и 2018 годах.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Собянин Сергей

В Москве снова сбиты украинские беспилотники / Атака беспилотника на Подмосковье провалилась / Собянин раскрыл число москвичей в зоне СВО / За кресло мэра Москвы будут бороться пять кандидатов / Мосгоризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в мэры столицы / Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина кандидатом в мэры столицы / Жители Москвы выбрали цвета для трех будущих линий метро / Московские власти собираются возродить киностудию имени Горького

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы мэра Москвы, Собянин Сергей,