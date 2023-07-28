Беспилотники, преступность и неконтролируемая миграция: в столице открылся общественный штаб по защите москвичей

В Москве открылся общественный штаб по защите прав москвичей кандидата на пост мэра российской столицы от партии «Справедливая Россия – За правду», депутата Госдумы Дмитрия Гусева. Политик подчеркнул, что предстоит большая работа по решению многочисленных проблем граждан.

Руководитель штаба – секретарь президиума Центрального совета «Справедливой России – За правду» по вопросам патриотического воспитания, ветеран СВО Александр Дворкин пояснил, что общественный штаб создан именно для защиты прав и интересов москвичей.

«Почему общественный и почему по защите? Общественный, так как в составе штаба люди, занимающиеся общественной деятельностью, готовые помогать москвичам, брать на себя ответственность. По защите, потому что есть немало того, что угрожает современному москвичу. Это и угрозы внешние – беспилотники, теракты, укронацисты. И угрозы внутренние – преступность, неконтролируемая миграция, бездушие чиновников, отписки в ответ на обращения, бездумная политика и многое другое», – подчеркнул Дворкин.

Дмитрий Гусев

Как уточнил Дмитрий Гусев, его штаб вырабатывает программу действий по самым актуальным для горожан направлениям. «Это: поддержка людей пенсионного и предпенсионного возрастов, безопасность горожан, рост тарифов ЖКХ, контроль за капремонтами, поддержка семей с детьми и многодетных, помощь платформенному бизнесу, комфортная жизнь в спальных районах и многое другое», – отметил кандидат на пост мэра Москвы.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. На пост столичного градоначальника претендуют пять кандидатов. Кроме Гусева, это действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов.

Москва, Светлана Антонова

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