«Это позор!..» Госдума лишила депутата Рашкина неприкосновенности

Сегодня нижняя палата российского парламента лишила неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция коммунистов голосовала против такого решения, назвав все происходящее преследованием партии, которое началось после думских выборов. Генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал действия Рашкина позором.

Глава наздорного ведомства в своем выступлении обратил внимание, что «благодаря СМИ этот позор стал общеизвестным». «Тем более на сегодня Рашкин уже дважды фактически признал причастность к этому деянию, хотя не оставил надежду избежать ответственности… Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти. Мужчина, взявший в руки оружие, должен и дальше вести себя по-мужски, брать на себя ответственность и не пытаться ввести общественность в заблуждение, вызвать жалость, представляя себя жертвой обстоятельств», – подчеркнул Краснов.

Генпрокурор обратился к депутатам с просьбой дать согласие на избрание в отношении Рашкина меры пресечения с запретом определенных действий. «Являясь охотником с более чем 20-летним стажем… Рашкин не мог не знать правил ведения охоты, в частности, необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства. Но ничего из этого сделано не было. Более того, он вступил в сговор со знакомыми на совершение незаконной охоты», – сказал он.

По данным Генпрокуратуры, вина депутата подтверждается протоколами осмотра места происшествия, экспертизами и показаниями свидетелей. Как отметил Краснов, действия Рашкина могут квалифицироваться по ч. 2 ст. 258 УК РФ – незаконная охота, совершенная группой лиц с применением транспортного средства и причинением крупного ущерба. Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В ответном слове Рашкин пояснил, что ситуацию хотят использовать «как орудие в политической борьбе с оппонентом». «Ни одному парнокопытному в телеэфире не было посвящено столько патетики. На моей памяти больше говорили только об убийстве Кеннеди. Я не наблюдал такой шумихи по поводу браконьеров, у которых ФСБ изъяла сотни килограммов медвежьих лап и лосиных губ», – заявил депутат.

«Я понимаю, что эта ситуация не только моя проблема, что она бросает тень на весь депутатский корпус. Но это происходит, в том числе, потому что масштабы скандала, поднятого вокруг меня, совершенно не пропорциональны тяжести проступка… Если мы действительно говорим сегодня о не о сведении счетов, не о личной мести, не о личной неприязни, не об устранении политического конкурента, то тогда я прошу вас при принятии решения меня быть максимально беспристрастными и объективными», – обратился Рашкин к депутатам.

В свою очередь депутат-коммунист Николай Коломейцев заявил о заказном характере нападок на КПРФ. «В сожалению, лосиная охота идет за партией с 19-го сентября. Суть ее заключается не в Рашкине, потому что ни один ваш коллега (обратился к журналистам) и никто из вас не показал, как 15 ноября в заповеднике в Якутии сотрудник ФСБ, федеральный судья и судебный пристав убили 12 северных оленей, в заповеднике, и соболя. Вся эта истерия связана, прежде всего, с фальсификацией на выборах, которые, к сожалению, Генпрокуратура ни в своем отчете, ни в ответах, которые даются на наши многочисленные обращения, не желает заниматься нарушением грубейшим вопросов, которые в других странах квалифицируются как захват власти – фальсификация на выборах…» – сказал Коломейцев.

«Непонятно, когда президент ратует и провозглашает правильные мантры о необходимости объединения общества, а разные его башни пытаются его разбалансировать. Вот эта ситуация вызывает в обществе большую озабоченность, потому что мы уверены, что по мере приближения к выборам, она может сильно перегреться и котел может не выдержать… считаем, что эта ситуация чисто политическая», – подчеркнул парламентарий.

При этом депутат от КПРФ Юрий Синельников также отметил признаки того, что делу намеренно придали широкую огласку. «Рашкин, конечно, целый ряд несуразных поступков совершил, неадекватных, но это поступки, которые не влекут за собой ни уголовной, ни административной ответственности. Самое большее, что можно сделать, это привлечь его к ответственности партийной. Это наше, скажем так, внутрипартийное дело», – считает он.

При этом Синельщиков обратил внимание, что «дело имеет особый характер, потому что вокруг него сосредоточены очень большие серьезные силы». «Сразу после того как произошел выстрел на месте происшествия оказываются оперативно-следственная группа в составе 4-х человек из соседнего района. Я обращаю внимание, что оперативно-следственная группа созданы для того, чтобы они принимали меры к раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, а здесь преступление не относится к категории тяжкого. Далее хотел бы сказать, что на месте были понятые, сразу вдруг ночью появились, были сотрудники инспекции дорожной, здесь были сотрудники областного управления охраны природы и журналисты, операторы и еще какие-то лица, ведомственная принадлежность которых так и не была установлена», – пояснил он.

Представители фракции «Справедливая Россия – За правду» заявили, у генпрокуратуры достаточно оснований для расследования незаконной охоты Рашкина. Лидер «эсеров» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием напомнил, что давно выступает за отмену института неприкосновенности для депутатов всех уровней. Об этом же высказался во время обсуждения представитель «Новых людей».

Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, в свою очередь, подчеркнул, что никто не должен остаться безнаказанным. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны сообщил, что поддержит просьбу прокурора и обвинил коммунистов в проблемах современной России. Его выступление закончилось дружным скандированием депутатов от КПРФ – «Позор!»

В итоге 341 депутат поддержал позицию Генпрокурора лишить Рашкина неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности. Против проголосовали 55 парламентариев, двое воздержались. За наказание Рашкина еще и по административной статье выступили 343 парламентария.

Москва, Мария Соколова

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