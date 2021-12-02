Глава СКР возбудил дело о незаконной охоте в отношении Рашкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, вместе с другими лицами «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося», не имея при этом разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

«Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора», – отметили в СК РФ. Затем они поместили части разделанной туши в багажник и салон автомобиля «Лада Ларгус», после чего покинули место охоты. Впоследствии машину задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, выявив факт незаконной добычи дикого животного, рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводятся «необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», добавили в СКР.

Как сообщал «Новый День», 25 ноября Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела о незаконной охоте, тем самым поддержав позицию генпрокурора РФ Игоря Краснова. Против голосовала фракция КПРФ. Депутаты-коммунисты сочли ситуацию вокруг Рашкина преследованием партии, которое началось после думских выборов.

Между тем сам депутат в видеообращении признался в убийстве лося и рассказал, как застрелил животное. По его мнению, он стал жертвой стечения обстоятельств.

Москва, Наталья Петрова

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