«Стал жертвой обстоятельств»: депутат Рашкин сознался в убийстве лося

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ, лидер московского горкома компартии Валерий Рашкин дал признание в убийстве лося и рассказал, как застрелил животное. По его мнению, он стал жертвой стечения обстоятельств. Друзья заверили его в том, что у них имеются разрешения на охоту, объяснил политик. Об этом депутат рассказал в видеообращении, опубликованном на своем YouTube-канале.

Напомним, Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в охотничьих угодьях в Саратовской области. Депутат и еще один человек находились в автомобиле, в багажнике которого была обнаружена разделанная туша лося. Разрешения на добычу лося у Рашкина не было. При задержании он объяснил, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное и собирался отвезти тушу в полицию. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК).

В видеоролике депутат рассказал, что именно он застрелил лося, спутав с кабаном из-за плохой видимости. По словам Рашкина, друзья пригласили его поохотиться и порыбачить, заверив, что все необходимые разрешения на охоту у них есть. После посиделок, где, по утверждению политика, он не употреблял алкоголь, в отличие от его приятелей, Рашкин в одиночку отправился на охоту. Недалеко от опушки леса депутат увидел животное, предположив, что это был кабан.

«Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянииоколо 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал», – рассказал парламентарий, отметив, что у него было разрешение на отстрел парнокопытных, а охота на них открыта.

Подойдя к месту падения животного, он увидел, что убил лося, после чего политик с помощью топора и ножей взялся его разделать. Для погрузки туши в машину он позвал на помощь одного из приятелей. Вместе они затащили тушу в багажник, но при выезде из леса заглох мотор. Затем к нему подъехала машина и вышедшие из нее неизвестные люди потребовали от депутата осмотреть автомобиль. Рашкин открыл багажник, где находилась туша лося, по его словам, «не задумываясь», так как был уверен, что не сделал ничего противозаконного. А чтобы «ненароком случайно никого не подставить», добавил политик, он «выпалил, что нашел тушу этого лося».

Рашкин считает, что стал «жертвой обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту», а приятели ввели его в заблуждение «информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту». «В результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня», – полагает депутат.

Добавим, что накануне в Госдуму поступило обращение Генпрокурора РФ о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина. Об этом сообщил спикер нижней палаты парлмента Вячеслав Володин. По его словам, решение может быть принято на пленарном заседании 25 ноября.

Москва, Наталья Петрова

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