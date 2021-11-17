Генпрокуратура потребовала снять неприкосновенность с депутата Госдумы от КПРФ

В нижнюю палату российского парламента поступило обращение Генпрокурора РФ о снятии депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ, лидера московского горкома компартии Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, решение может быть принято на пленарном заседании 25 ноября.

Председатель Госдумы обратил внимание, что в соответствии с регламентом в течение семи дней комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокурора. В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября, передает «Интерфакс».

Володин также отметил, что согласно предусмотренной в подобных случаях процедуре у Рашкина будет возможность выступить, в ходе обсуждения депутаты зададут вопросы, после чего будет принято решение.

Как сообщал «Новый День», Рашкин был задержан в ночь на 29 октября в охотничьих угодьях в Саратовской области. Депутат и еще один человек находились в автомобиле, в багажнике которого находилась разделанная туша лося. Разрешения на добычу лося у Рашкина не было. При задержании он объяснил, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное и собирался отвезти тушу в полицию.

В МВД возбудили уголовное дело о незаконной охоте (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК).

Москва, Светлана Антонова

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