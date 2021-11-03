СКР назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Рашкин

Следственный комитет России назначил экспертизы по делу о незаконной охоте на лося в Саратовской области, на причастность к которой проверяют депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, говорится в сообщении ведомства. Ранее резонансное дело было передано в центральный аппарат СК РФ. СКР также сообщил, что следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и его приятеля Александра Гношева в районе места происшествия.

Следователи центрального аппарата СК приняли к производству дело о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области( п. «а» ч. 1 ст. 258 УК), которое возбудили в МВД неделю назад.

В ходе расследования будут детально восставлены обстоятельства незаконной охоты, а «лицам, к ней причастным, будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства», отметили в ведомстве.

Пока следствие установило, что ночью 29 октября в четырех километрах от рабочего поселка Лысые Горы «в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов» был убит лось. Неподалеку от места разделки туши были обнаружены и изъяты два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором – тренога, патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение этого оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были найдены стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. «Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу», – сообщает СКР.

На экспертизу также направлены признанные вещдоками нож, топор и другие предметы, обнаруженные в автомобиле, в котором находились Рашкин и Гношев. Также «исследуются видеозаписи», – добавили в ведомстве.

Напомним, о задержании двух предполагаемых браконьеров, которые занимались незаконной добычей лося, сообщили утром 29 октября правоохранители и саратовский лесхоз. Одним из них оказался депутат Госдумы Валерий Рашкин. В машине, которой, по предварительным данным, управлял депутат, нашли тушу убитого лося, а также два ножа и топор со следами крови. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ).

Депутат Рашкин назвал инцидент с убитым лосем провокацией. Он утверждает, что вез тушу животного в полицию. По словам парламентария, он пошел на прогулку в лес, где нашел уже разделанную тушу, после чего позвал друга, чтобы ее забрать и отвезти в полицию.

В ЦК КПРФ сочли произошедшее с Рашкиным провокацией против него со стороны «силовиков и политадминистраторов». Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Позже лидер Компартии Геннадий Зюганов сообщил, что в КПРФ началась проверка инцидента с Рашкиным. Он пообещал прокомментировать произошедшее после того, как контрольная комиссия в ЦК партии изучит это дело и доложит руководству партии, информировал «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

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