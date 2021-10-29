По Саратовом задержан депутат Госдумы: в его машине обнаружена туша убитого лося

В Саратовской области задержан депутат Госдумы, глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. В его машине сотрудники полиции обнаружили фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови.

Как следует из официального сообщения регионального главка МВД, 29 октября в ночное время в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В ходе выезда участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения.

«Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что водителю машины было предложено пройти медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение, от которого тот отказался. Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП.

РИА «Новости» в Комитете охотхозяйства подтвердили, что речь идет о депутате Госдумы Валерии Рашкине. Судя по видео, опубликованным каналом Mash, задержанный мужчина действительно похож на лидера московских коммунистов.

Telegram: Допрос депутата Рашкина

В полиции уточнили, что в настоящее время задержанные проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а., ч. 1, ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).

Саратов, Светлана Антонова

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