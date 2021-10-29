СКР забрал дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы

Следственный комитет в связи с большим общественным резонансом забрал у полиции дело о незаконной охоте в Саратовской области. Следователи проверяют на причастность к браконьерству депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает следственное управлении СК РФ по Саратовской области.

Согласно материалам уголовного дела, 29 октября около 2:30 в четырех километрах от поселка Лысые Горы Лысогорского района «в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного (лося)», говорится в сообщении.

Следователи СК РФ совместно с полицейскими устанавливают лиц, причастных к незаконной охоте. «Причастность к произошедшему депутата Государственной Думы РФ Валерия Рашкина проверяется», – отметили в ведомстве.

Ранее сегодня правоохранители и саратовский лесхоз сообщили о задержании двух предполагаемых браконьеров, которые занимались незаконной добычей лося. Одним из них оказался депутат Госдумы Валерий Рашкин. В машине, которой, по предварительным данным, управлял депутат, нашли тушу убитого лося, а также два ножа и топор со следами крови. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ).

Депутат Рашкин назвал инцидент с убитым лосем провокацией. Он уверяет, что вез тушу животного в полицию.

В ЦК КПРФ сочли произошедшее с Рашкиным грандиозной провокацией про него со стороны «силовиков и политадминистраторов». Такое заявление сделал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Саратов, Наталья Петрова

Саратов. Другие новости 29.10.21

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