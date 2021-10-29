«Они всё переворачивают с ног на голову»: депутат Госдумы назвал провокацией инцидент с убитым лосем

Депутат Госдумы, глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин назвал провокацией инцидент со своим задержанием и найденным в его машине убитым лосем. Парламентарий заявил, что вез тушу животного в полицию.

В комментарии RTVI Рашкин пояснил, что на период нерабочих дней уехал в Саратовскую область и случайно обнаружил почти разделанную тушу лося в лесу. «Учитывая, что объявлена пандемия, я выехал в места, где я хорошо себя чувствую. Выехал в Саратовскую область, где я зарегистрирован. Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося. Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию», – рассказал политик.

По его словам, отъехав, они встретили «целую орду фсбшников, полиции, природоохранных структур». Рашкин считает, что в такой ситуации в отношении готовится провокация. «Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они всё переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося. Я вижу, какая здесь орда областного уровня. Считаю, что будет провокация», – заявил он.

На вопрос о том, откуда в багажнике взялись инструменты, Рашкин ответил, что нашел их в лесу вместе с тушей. «Мы всё взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили – нужно было вызвать полицию».

Парламентарий заверил, что находился за рулем трезвым. «Я не был в нетрезвом состоянии, но не сделал медицинского освидетельствования. Это же Саратовская область, здесь сфальсифицировать результаты можно элементарно, поэтому не стал с ними связываться. Будем судиться», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, сегодня полиция и саратовский лесхоз сообщили о задержании двух предполагаемых браконьеров, которые занимались незаконной добычей лося. Одним из них оказался депутат Госдумы Валерий Рашкин. В машине, которой, по предварительным данным, управлял депутат, нашли тушу убитого лося, а также два ножа и топор со следами крови. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Москва, Светлана Антонова

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