СМИ: ФРГ впервые конфисковала недвижимость российского депутата

Власти Мюнхена конфисковали три квартиры, якобы принадлежащие депутату Госдумы РФ и его супруге, пишет Süddeutsche Zeitung. Это первый подобный случай в Германии.

По данным издания, имя депутата из КПРФ попало в санкционный список Евросоюза 23 февраля. Принадлежащая супругам недвижимость сдавалась в наем, и принесла владельцам порядка 10 тыс. евро уже после введения санкций. Поэтому имущество не просто заморозили, а конфисковали, как только арендаторы съехали.

Прокуратура Мюнхена возбудила дело о нарушении санкционного режима. Власти указали, что депутат, чье имя не раскрывается, может оспорить включение в санкционный список или лично заявить о невиновности по новому делу. Россиянину может грозить заключение на срок от трех месяцев до пяти лет.

Власти ФРГ создали специальную рабочую группу, которая теперь проверяет всю имеющуюся информацию по активам россиян в Германии.

Как сообщал «Новый День», МВД Черногории заморозило 44 объекта недвижимости, принадлежащие 34 гражданам РФ в рамках исполнения антироссийских санкций ЕС. Союз в рамках режима ограничений заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 млрд евро.

Мюнхен, Наталья Рязанова

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