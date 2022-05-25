ЕС заморозил активы российских бизнесменов на 10 млрд евро

Европейский союз в рамках санкций против России из-за спецоперации на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 млрд евро. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на данные Еврокомиссии.

Отмечается, представители российского бизнеса потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть менее 10 млрд евро, передает ТАСС. По состоянию на 8 апреля, эта цифра составляла 6,7 млрд евро.

DPA добавляет, что Еврокомиссия намерена сегодня, 25 мая, представить законопроект о конфискации замороженных российских активов.

Напомним, на прошлой неделе главы министерств финансов стран G7 обсудили вопрос конфискации замороженных российских резервов и использования их для восстановления Украины. Как отметил министр финансов Германии Кристиан Линднер, речь идет о «государственных активах, а не о частной собственности» граждан России. По его словам, дискуссия по этому вопросу только началась. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев надеется получить в распоряжение попавшие под рестрикции российские активы.

Ранее в мае уже звучали заявления со стороны западных стран о возможности передачи замороженных активов БанкаРоссии Украине для финансирования восстановления страны. В Кремле назвали такой шаг прямым воровством. «Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, конечно, требующим соответствующего ответа», – заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Берлин, Наталья Петрова

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