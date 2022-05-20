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NewDayNews.ru

Пятница, 20 мая 2022, 17:06 мск

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Страны «Большой семерки» обсудили конфискацию российских активов

Главы министерств финансов стран «Большой семерки» на встрече в пятницу, 20 мая, обсудили вопрос конфискации замороженных российских резервов и использования их для восстановления Украины. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев надеется получить в распоряжение попавшие под рестрикции российские активы.

Глава Минфина ФРГ отметил, что на саммите обсуждалась тема санкций против России, был затронут вопрос о конфискации российских активов, передает РИА «Новости». Министр уточнил, что речь идет о «государственных активах, а не о частной собственности» граждан РФ. По его словам, дискуссия по этому вопросу только началась.

«Это опция, которую нужно дальше обсуждать – привлечение активов российских государственных активов и использование для восстановления Украины, но это, во всяком случае, не решено. Это опция, которую нужно продумать», – подчеркнул министр.

Линднер добавил, что средства из замороженных на Западе российских активов могли бы быть использованы как репарации, однако сейчас приоритет – «позаботиться о том, чтобы закончить это (боевые действия – прим. ред.), и таким образом, чтобы Украина не проиграла, а Путин не выиграл бы».

Ранее в мае уже звучали заявления со стороны западных стран о возможности передачи замороженных активов Центробанка России Украине для финансирования восстановления страны. В Кремле назвали такой шаг прямым воровством. «Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, конечно, требующим соответствующего ответа», – заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Берлин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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