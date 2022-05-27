Запад обсуждает отмену санкций против российских бизнесменов в обмен на помощь Украине

Западные страны рассматривают возможность для российских бизнесменов откупиться от санкций в обмен на то, что их деньги будут использоваться для восстановления Украины. Об этом сообщает AP со ссылкой на правительственных чиновников.

Министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече министров финансов стран «Большой семерки» в Германии на прошлой неделе.

По словам одного чиновника, Фриланд подняла этот вопрос после того, как сами бизнесмены олигархи обсудили с ней эту возможности. Как отмечает агентство, канадский министр знакома с некоторыми российскими предпринимателями, когда работала журналистом в Москве.

Собеседник AP добавил, что украинская сторона в курсе этих обсуждений.

На данный момент это всего лишь идея, сказал чиновник, отметив, что западные союзники проявили интерес к ней.

Отмечается, что предложение было высказано в контексте обсуждения предоставления дополнительной финансовой помощи Украине и того, как замороженные средства и активы олигархов могут быть источником средств.

Страны Запада ввели санкции против крупных представителей российского бизнеса в ответ на военную спецоперацию на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз изучит возможность использования попавших под санкции активов российских бизнесменов для финансирования восстановления Украины.

Москва, Наталья Петрова

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