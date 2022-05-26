российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 мая 2022, 15:44 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

«Живет не по средствам»: у подсанкционного российского миллиардера изъяли наличные в Лондоне

Фото: Pixabay

Полицейские обыскали лондонский особняк попавшего под санкции российского бизнесмена, экс-совладельца «Альфа-банка» Петра Авена и изъяли у него 30 тысяч фунтов наличными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

В дом миллиардера пришли 30 правоохранителей, они нашли у бизнесмена 30 тысяч фунтов и сразу же изъяли, рассказал собеседник агентства. Накануне об обысках у предпринимателя обысках сообщило агентство Bloomberg.

В Британии против Авена возбуждено уголовное дело из-за нарушений наложенных на него Лондоном рестрикций. Ему разрешено тратить на себя ежемесячно не более 2,5 тысячи фунтов, но, по информации властей, траты бизнесмена значительно превысили эту сумму. Чиновники сочли, что предприниматель «живет не по средствам», и решили изъять часть средств.

У Авена также арестованы предметы искусства и полностью заблокированы банковские счета.

Лондон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Мы не понимаем, как выжить»: российский миллиардер пожаловался на трудную жизнь в Лондоне / Российские бизнесмены вылетели из топ-10 британских богачей

Метки / Санкции против России

Европу ждет неизбежная деградация / В Китае рассказали о «боли и страданиях» европейцев от последствий антироссийских санкций / Германии грозит зависимость от Китая в случае отказа от газа из России / Reuters: ЕС заморозил активы Центробанка РФ на 24 млрд долларов / «Деньги есть…» Россия переводит оплату внешнего долларового долга РФ в рубли / Новый пакет санкций против России ЕС может согласовать до конца мая / Объявившая об уходе из России система денежных переводов продолжает работу / «Пусть привыкают»: спикер Госдумы анонсировал выплаты внешнего долга РФ рублями

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Санкции против России,