«Живет не по средствам»: у подсанкционного российского миллиардера изъяли наличные в Лондоне

Полицейские обыскали лондонский особняк попавшего под санкции российского бизнесмена, экс-совладельца «Альфа-банка» Петра Авена и изъяли у него 30 тысяч фунтов наличными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

В дом миллиардера пришли 30 правоохранителей, они нашли у бизнесмена 30 тысяч фунтов и сразу же изъяли, рассказал собеседник агентства. Накануне об обысках у предпринимателя обысках сообщило агентство Bloomberg.

В Британии против Авена возбуждено уголовное дело из-за нарушений наложенных на него Лондоном рестрикций. Ему разрешено тратить на себя ежемесячно не более 2,5 тысячи фунтов, но, по информации властей, траты бизнесмена значительно превысили эту сумму. Чиновники сочли, что предприниматель «живет не по средствам», и решили изъять часть средств.

У Авена также арестованы предметы искусства и полностью заблокированы банковские счета.

Лондон, Наталья Петрова

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