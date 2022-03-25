«Мы не понимаем, как выжить»: российский миллиардер пожаловался на трудную жизнь в Лондоне

Возглавлявший Альфа-Банк российский миллиардер Петр Авен рассказал, как ему трудно живется под санкциями. Бизнесмен ищет хорошего адвоката, который поможет ему снять ограничения. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь», – заявил Авен. Из-за заблокированных счетов миллиардер не знает, что делать дальше.

«Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», – рассказал он.

Авен сообщил, что намерен оспорить санкции и ищет адвоката, который поможет ему разморозить средства. Несмотря на трудное положение, бизнесмен не собирается покидать Великобританию.

Ранее проживающий в Лондоне российский миллиардер, основатель Альфа-банка Михаил Фридман, попавший под санкции Евросоюза и Британии, заявил, что теперь он пленник в британской столице. У бизнесмена заблокированы банковские карты и заморожены счета, из-за чего он не может оплатить даже услуги уборщицы.

Лондон, Зоя Осколкова

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