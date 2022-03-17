«Я в плену»: у основателя Альфа-банка из-за санкций не осталось денег даже на уборщицу

Проживающий в Лондоне российский миллиардер, основатель Альфа-банка Михаил Фридман, попавший под санкции Евросоюза и Британии, заявил, что теперь он пленник в британской столице. У бизнесмена заблокированы банковские карты и заморожены счета, из-за чего он не может оплатить даже услуги уборщицы. Об этом Фридман рассказал в интервью изданию Bloomberg Businessweek.

«На следующий день после того, как Брюссель объявил о санкциях, я обнаружил, что банковская карта не работает. Я здесь в плену. Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно», – рассказал предприниматель.

Теперь Фридману предстоит получать разрешение у британского правительства на трату денег. Власти могут ограничить его расходы могут суммой 2,5 тыс евро в месяц, пишет Bloomberg.

У Фридмана есть израильский паспорт. Однако, по его словам, у него нет дома в Израиле, а купить там жилье он не может себе позволить из-за отсутствия доступа к деньгам.

В последнем рейтинге Forbes состояние Фридмана оценивалось в 15,5 миллиардов долларов. Сейчас Фридман оказался в «странном положении олигарха, у которого практически нет денег», отмечает издание.

Бизнесмен рассчитывал, что не попадет в санкционные списки благодаря партнерствам с западными компаниями и институциями, включая стипендиальную программу «Альфа-групп». Она позволяла гражданам США, Великобритании и Германии жить и работать в России. «Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть наказаны», – признался он.

Напомним, 15 марта Великобритания расширила список персональных санкций против России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В черный список включены 350 российских физических и юридических лиц, в том числе правительственные чиновники, бизнесмены и журналисты. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

Москва, Наталья Петрова

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