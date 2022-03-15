Лондон ввел санкции против Мишустина, Шойгу, Соловьева. В списке 350 чиновников, бизнесменов и журналистов

Великобритания расширила список персональных санкций против России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В черный список включены 350 российских физических и юридических лиц. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. Новый санкционный список размещен на сайте британского правительства.

Под ограничительные меры попали в том числе глава правительства РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка и взрослые дети Елизавета и Николай Песковы.

Также в санкционный список включены глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, вице-премьеры Марат Хуснуллина и Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранспорта Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, мэр Москвы Сергей Собянин, мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, замсекретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме того, под ограничения попали бизнесмены Алексей Мордашов, Роман Ротенберг, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман, Петр Авен, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Дмитрий Конов, Андрей Гурьев.

Лондон также ввел санкции против российских журналистов и телеведущих, в их числе оказались Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов. Кроме того, в список попал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее сегодня Лондон заявил, что глава британского МИД Лиз Трасс объявит о «сотнях новых санкций» против «российских олигархов и членов их семей, политических союзников Путина и пропагандистов».

Добавим, сегодня правительство Великобритании вслед за США и Евросоюзом запретило экспорт в Россию предметов роскоши и ввело 35-процентную дополнительную пошлину сверх текущих тарифов на импорт основных видов российских товаров, включая водку, белую рыбу, сталь, железо, удобрения, древесину. Кроме того, сотням товаров из России и Белоруссии будет отказано в доступе к режиму наибольшего благоприятствования в торговле, что лишит обе страны ключевых преимуществ членства в ВТО.

В конце февраля Соединенное Королевство ввело санкции в отношении российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На прошлой неделе под британские рестрикции попали 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР, а также ряд российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний. В черный список были внесены совладелец Evraz Роман Абрамович, глава «Роснефти» Игорь Сечин, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления ВТБ Андрей Костин, президент «Транснефти» Николай Токарев и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев.

США, ЕС и их союзники ввели несколько пакетов масштабных санкций против России после того, как Минобороны РФ 24 февраля начало спецоперацию по защите мирного населения ДНР и ЛНР.

Лондон, Наталья Петрова

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