Абрамович, Сечин, Миллер и Дерипаска попали под санкции Британии

Власти Великобритании ввели новые санкции против российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний.

В черный список внесены совладелец Evraz Роман Абрамович, глава «Роснефти» Игорь Сечин, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления ВТБ Андрей Костин, президент «Транснефти» Николай Токарев и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев. Об этом говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

Включение в санкционный список подразумевает заморозку их активов и запрет въезда в страну. Британским компаниям и гражданам запрещено иметь с ними дело.

Накануне Евросоюз ввел новый пакет санкций в отношении представителей бизнеса и членов Совета Федерации России. В черном списке ЕС оказались еще 14 бизнесменов и 146 законодателей.

Лондон, Наталья Петрова

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