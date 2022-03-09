ЕС продолжает вводить санкции против российских бизнесменов

Евросоюз ввел санкции против российских предпринимателей и глав компаний. В «черном списке» ЕС оказались еще 14 бизнесменов и 146 законодателей, – сообщает РБК со ссылкой на сайт Еврокомиссии (ЕК).

Своим решением ЕК внесла в санкционный список: Александра и Дмитрия Пумпянских ТМК, Галину Пумпянскую «Синара», Вадима Мошковича «Русагро», Андрея Мельниченко СУЭК, Дмитрия Мазепина «Уралхим» и его сына, автогонщика, – Никиту.

В черном списке Евросоюза также теперь значатся: Андрей Гурьев «Фосагро», Михаил Полубояринов «Аэрофлот», Владимир Кириенко VK, Михаил Осеевский «Ростелеком», Дмитрий Конов СИБУР, Сергей Куликов «Роснано» и Александр Винокуров «Магнит».



Брюссель, Иван Бабурин

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