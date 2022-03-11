российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 марта 2022, 07:52 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Дмитрий Пумпянский вышел из числа владельцев ТМК

Дмитрий Пумпянский вышел из бенефициаров ПАО «ТМК», а также с 9 марта 2022 года – из состава совета директоров компании. Также из состава совета директоров ТМК вышел его сын Александр Пумпянский. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ТМК.

«В настоящее время все предприятия ТМК продолжают работать в штатном режиме, обеспечивают непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед своими заказчиками и партнерами. ТМК остается полностью приверженной принципам социальной ответственности – как по отношению к своим сотрудникам, членам их семей, так и в регионах присутствия предприятий компании», – заявили в компании.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия внесла Александра и Дмитрия Пумпянских в санкционный список наряду с другими российскими промышленниками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

ЕС продолжает вводить санкции против российских бизнесменов

Метки / Санкции против России

Байден призовет к разрыву нормальных торговых отношений с Россией / Правительство РФ одобрило перечень запрещенных к вывозу из страны товаров / Экономист оценил угрозу дефолта России / «Мы сделали все, что могли»: у ЕС закончились санкции против России / Абрамович, Сечин, Миллер и Дерипаска попали под санкции Британии / Авиакомпании срочно регистрируют в России самолеты, но готовы отдать часть лизингодателям / В Госдуме предложили возвращать россиянам часть платы за ЖКУ / Toyota остановила поставки автомобилей в РФ и местное производство

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Санкции против России,