Дмитрий Пумпянский вышел из числа владельцев ТМК

Дмитрий Пумпянский вышел из бенефициаров ПАО «ТМК», а также с 9 марта 2022 года – из состава совета директоров компании. Также из состава совета директоров ТМК вышел его сын Александр Пумпянский. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ТМК.

«В настоящее время все предприятия ТМК продолжают работать в штатном режиме, обеспечивают непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед своими заказчиками и партнерами. ТМК остается полностью приверженной принципам социальной ответственности – как по отношению к своим сотрудникам, членам их семей, так и в регионах присутствия предприятий компании», – заявили в компании.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия внесла Александра и Дмитрия Пумпянских в санкционный список наряду с другими российскими промышленниками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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