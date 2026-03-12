Южная Корея проведет расследование из-за ввоза в Россию люксовых автомобилей

Южная Корея начала расследование из-за экспорта в Россию автомобилей люксовых марок. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на корейскую таможенную службу.

Дело в том, что Южная Корея ввела в отношении России санкции, запретив экспортировать в страну автомобили с объемом двигателя от 2,0 л. В 2025 году Сеул создал специальное подразделение по расследованию экспортных нарушений.

Выяснилось, что с 2023 по 2025 год в Россию были ввезены 3705 автомобилей общей стоимостью 121,2 млн долларов. При этом машины были задекларированы для соседних с РФ стран, включая Казахстан и Киргизию, сообщили в таможне.

«Как ответственный член международного сообщества, мы намерены тщательно расследовать случаи незаконного экспорта, нарушающие режим экспортного контроля, и искоренить подобную практику для повышения национальной репутации и конкурентоспособности экспорта», – сказал глава Таможенной службы Южной Кореи Ли Мён Гу.

Напомним, в России с 2022 года действует механизм параллельного импорта, который допускает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Перечень таких товаров устанавливает правительство.

Сеул, Зоя Осколкова

