российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 марта 2022, 17:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Италии арестована недвижимость еще одного российского бизнесмена

В Италии арестована недвижимость попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Петра Авена стоимостью в 4 млн евро. Речь идет об одной трети доли собственности, которая расположена в провинции Сассари на Сардинии, передает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что на минувшей неделе Финансовая гвардия Италии также наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость судна оценивается примерно в 530 млн евро. В начале марта итальянские силовики сообщали об аресте вилл, связанных с попавшими под санкции бизнесменов Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане, телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, а также яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 млн евро.

Напомним, санкции против России были введены после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Швейцария поддержала европейские санкции против России / Берлинский кинофестиваль заявил об отстранении России / Первая зарубежная фармкомпания объявила о приостановке поставок лекарств в Россию / В США хотят ввести санкции против всех российских банков / Заводы Coca-Cola и PepsiCo пока не подавали заявлений об увольнении или переводе сотрудников на неполный день / Под угрозой потери работы находятся более 200 тысяч россиян / Комиссия правительства Черногории поддержала новые санкции против России / Лондон ввел санкции против Мишустина, Шойгу, Соловьева. В списке 350 чиновников, бизнесменов и журналистов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, Москва, Европа, Центр России, В мире, Недвижимость, Политика, Россия, Экономика, Олигархи, Санкции против России,