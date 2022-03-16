В Италии арестована недвижимость еще одного российского бизнесмена

В Италии арестована недвижимость попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Петра Авена стоимостью в 4 млн евро. Речь идет об одной трети доли собственности, которая расположена в провинции Сассари на Сардинии, передает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что на минувшей неделе Финансовая гвардия Италии также наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость судна оценивается примерно в 530 млн евро. В начале марта итальянские силовики сообщали об аресте вилл, связанных с попавшими под санкции бизнесменов Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане, телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, а также яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 млн евро.

Напомним, санкции против России были введены после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине.

Москва, Светлана Антонова

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